В Европе формируется коалиция против поставок российского газа

Чехия и ФРГ обратились к Евросоюзу с призывом собрать рабочую группу с целью поиска вариантов полного отказа от импорта газа, нефти и ядерных материалов из России, пишет Bloomberg. Инициативу выдвинули министр экономики Германии Роберт Хабек и чешский министр торговли Йозеф Сикел.

Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России, — говорится в письме в адрес главы Минэнерго Бельгии Тинне ван дер Стратен.

Ранее стало известно, что австрийская нефтегазовая компания OMV продолжит соблюдать действующий контракт с «Газпромом» на поставки», пока на энергоресурс не будут введены санкции. Договоренности с российской компанией рассчитаны до 2040 года.

До этого Reuters писал, что Франция, Германия и Бельгия попросили Еврокомиссию оценить ущерб Евросоюзу в случае ограничения импорта российского СПГ. Представители стран опасаются, не понесет ли экономика европейского объединения больше потерь, чем РФ, подчеркнули собеседники агентства.

Кроме того, Венгрия может наложить вето на 14-й пакет санкций Евросоюза против Москвы. В Будапеште настороженно отнеслись к инициативе ввести рестрикции в отношении сжиженного природного газа (СПГ) из России. Там обеспокоились, что мера приведет к росту цен на энергоресурсы в Европе.