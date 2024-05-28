США могут ввести полное торговое эмбарго против России

Санкционная политика Соединенных Штатов в отношении РФ становится все жестче, в дальнейшем Вашингтон может ввести всеобъемлющее эмбарго на торговлю с Россией, предупредил заместитель советника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, чиновник высказал свое мнение по вопросу санкций во время выступления в Брукингском институте в Вашингтоне.

«История эмбарго — не блестящая, но поскольку Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим», — предположил Сингх.

Напомним, что полное эмбарго США ввели против КНДР, Ирана, Сирии и Кубы. Американские чиновники предупредили в 2022 году, что подобная мера может быть предпринята и по отношению к России в случае начала военной операции против Украины.

В апреле 2023 года тема жестких санкций снова поднималась в западном общественном пространстве, но Вашингтон и Брюссель предпочли ввести пакеты ограничений на конкретные товары.

Американские санкции нарушили торговые связи России

В настоящее время главы государств и правительств западных стран также обсуждают дипломатические, экономические и политические меры, направленные против России.