В Госдуме предложили изменить акцизы на вейпы

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, депутат Артем Кирьянов призвал снизить поднятые с этого года акцизы на жидкости для вейпов. Об этом он заявил на форуме «Неделя российского ритейла-2024», передает корреспондент NEWS.ru.

С этого года указанные налоги были подняты на 110%, несмотря на критику со стороны участников рынка.

«Резкое увеличение акцизов на 110% на так называемые вейпы — где здесь логика? При таком формировании акциза у нас все [производители] уходят глубже в тень, схлопывается легальная часть и при этом растет нелегальная. Мы должны снизить введенный акциз, признать свою ошибку. Не знаю насколько это реалистично выглядит. Никто не любит признавать свои ошибки», — сказал Кирьянов.

Он также призвал власти не делать резких движений в сторону увеличения акциза. Ведь все это в конечном итоге ведет к росту контрафактной продукции и «дырам в бюджете».

В конце прошлого года эксперты и участники рынка электронных сигарет неоднократно указывали в беседе с NEWS.ru, что рост акцизов приведет лишь к увеличению объема контрафактной продукции. Так, исполнительный директор VSK group Максим Тищенко отмечал: при росте акцизов вдвое (то есть как раз на 100-110%) конечная цена вырастет в 2,5 раза. Кроме того, в 2023-м году СМИ неоднократно сообщали о росте цен на вейпы и жидкости для них из-за ослабления рубля.