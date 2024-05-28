ТАСС: власти РФ не планируют вводить госрегулирование цен на топливо

Правительство РФ не намерено вводить государственное регулирование цен на топливо. Подобные меры в кабмине считают нецелесообразными, пишет ТАСС.

«Это приведет к искажению свободного рыночного ценообразования, дестимулирует инвестиции <...>, что, в свою очередь, создаст предпосылки для возникновения дефицита топлива в субъектах РФ», — говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы.

Власти считают, что имеющихся законодательных механизмов достаточно для эффективного функционирования рынка.

По итогам 2023 года бензин в рознице подорожал на 7,1%, а дизель — на 7,6%. Рост цен был в пределах годовой инфляции (7,4%), отметили в правительстве.

На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в будущем Россия может снова использовать инструмент запрета вывоза бензина.

До этого кабмин ослабил запрет на экспорт бензина.