Ситуация с платежами из России в Турции может измениться

В одном из госбанков Турции заявили, что информация о планах нарастить число платежей из России в июне не соответствует действительности, передает РИА Новости.

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В банке указали на отсутствие конкретных подвижек в данном вопросе. Вместе с тем там отметили, что сейчас стороны активно обсуждают возможность увеличения количества платежей.

Турция пообещала улучшить ситуацию с платежами из России в июне

О планах банков Турции летом расширить прием платежей из России сообщил ранее «Известиям» коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Отмечалось, что в перечень разрешенных товаров хотят добавить продукцию народного потребления и электронику.

Собеседник РИА Новости выразил уверенность в том, что положительные изменения в сложившейся проблемной ситуации с банковскими переводами из России в Турцию окажут позитивное воздействие на бизнес.

Ранее турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин заявил, что в машиностроении и ряде других отраслей промышленности Турции начался кризис в связи с отсутствием решения проблем с банковскими переводами из России в страну.