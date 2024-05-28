Во Франции заявили о победе над высокой инфляцией

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр заявил, что считает выигранной борьбу с высокой инфляцией.

В эфире телеканала CNEWS он выразил мнение, что в настоящий момент зарплаты во Франции растут быстрее, чем цены в магазинах.

"Высокая инфляция позади. Сейчас мы находимся в конце мая 2024 года, и инфляция составляет около 2%. Так что авантюра выиграна, битва выиграна. И самое главное - заработная плата начинает расти быстрее инфляции". - сказал он.

В ответ на замечание журналистки Лоранс Феррари о том, что пока на ценах эта победа не отразилась, Ле Мэр заявил, что "это видно по некоторым ценам, но не везде". Он также признал наличие "структурных проблем" и проблем с высокой стоимостью недвижимости. Также глава экономического ведомства призвал "не сгущать краски", когда журналистка попросила прокомментировать заявление Европейского центрального банка (ЕЦБ) о том, что рост зарплат в зоне евро на 4,7% в первом квартале может привести к дальнейшему росту инфляции.

"Я не думаю, что это заставит инфляцию вернуться к прошлым показателям. Это анализ так называемых "ястребов" в ЕЦБ или некоторых "ястребов" в европейских финансовых кругах, которые, как только начинается колебание зарплат, говорят вам: "Это ужасно, это невозможно, мы должны немедленно повысить процентные ставки", - сказал он.

Согласно последнему отчету Национального института статистики и экономических исследований Франции, рост потребительских цен во Франции в апреле составил 2,2% в годовом выражении, замедлившись по сравнению с мартовским показателем в 2,3%. Отчасти это объяснялось снижением роста цен на продукты питания, тогда как цены на энергию, напротив, выросли сильнее.

В то же время дефицит бюджета во Франции в начале года оказался заметно выше прогнозов, озвучивавшихся в конце 2023 года, и в апреле правительство сообщило, что этот показатель составит 5,1% от ВВП страны в 2024 году. На этом фоне Ле Мэр заявил о планах по сокращению расходов на 10 млрд евро в бюджете текущего года. Это максимально возможное снижение, которое можно принять без утверждения в парламенте. Тем не менее в правительстве рассчитывают добиться сокращения уровня дефицита бюджета в 2027 году до уровня менее 3% - это максимально допустимый уровень дефицита по нормам ЕС.