Экономист спрогнозировал проседание рубля

Наблюдаемый в последнее время рост валютного курса рубля — это временное явление, полагает доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов. В беседе с «Лентой.ру» он поделился прогнозом на июнь, а также допустил проседание национальной валюты.

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Экономист отметил, что не стал бы называть текущую положительную динамику рубля его укреплением. По его словам, это, скорее, определенное, причем весьма незначительное, отыгрывание рублем своего зимне-весеннего падения.

В числе причин текущей положительной динамики рубля эксперт выделил две фундаментальных: недавнее годичное продление указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами и сохранение на длительный период крайне высокой ключевой ставки.

«Наблюдаемый сегодня рост валютного курса рубля — это явление временное, и тому есть железобетонная причина. Федеральный бюджет России на ближайший период сверстан из расчета 90,1 рубля за доллар, так что ждать, что правительство и [Центральный Банк России] ЦБ позволят доллару упасть намного ниже 90 рублей и вдолгую быть ниже этой отметки, не приходится», — поделился Андрианов.

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Вместе с тем, есть серьезная внутренняя угроза рублю — валютная политика российского Центробанка, а точнее запланированное Центробанком возобновление чистых покупок инвалюты. Их большая продолжительность и масштабность будут серьезно давить на рубль и могут вновь его серьезно ослабить - заметил экономист.

В июне, как и в течение всего года, на валютный рынок будет стабильно поступать иностранная валюта из-за обязательных ее продаж экспортерами, обозначил он. А ввиду ужесточившейся риторики Центробанка по ключевой ставке следует ожидать, как минимум, ее сохранения на текущем высочайшем уровне, а то и ее дальнейшего повышения. Все это будет серьезной поддержкой рублю, убежден эксперт.

К тому же, нефтяные котировки прочно закрепились в диапазоне 80-90 долларов за баррель, обратил внимание экономист. Он также допустил, что совсем скоро ценник вырастет до 100 на фоне разрастания военно-политического конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с тем, заметил собеседник «Ленты.ру» устойчиво растет российский экспорт и сокращается импорт.

«Так что объективно нашему рублю ничего не угрожает. А потому, судьба рубля на ближайший период будет находиться, главным образом, в руках нашего Центробанка и Минфина. Если они не будут осуществлять массированные покупки инвалюты, то можно ожидать курс в диапазоне 90-92 за доллар, 97-99 за евро и 12.2-12.7 за юань. В случае же, если Минфином и Центробанком будут возобновлены масштабные чистые покупки инвалюты, то рубль может просесть и до 93-95 за доллар, 100-103 за евро и 12.8-13.5 за юань», — спрогнозировал Андрианов.

В понедельник, 27 мая, курс доллара в ходе торгов в моменте опустился ниже отметки в 89 рублей и достиг уровня в 88,93 рубля. Курс евро вслед за долларом упал ниже отметки в 96 рублей. Столь низких котировок на бирже не наблюдалось с 30 января 2024 года.