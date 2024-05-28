Счетная палата выявила недостатки в работе Минфина по выдаче бюджетных кредитов

Счетная палата выявила недостатки в работе Минфина. Они касаются неправильной выдачи бюджетных кредитов регионам, которая повлекла за собой нецелевое расходование. Такая информация следует из майского отчета о долговой нагрузке субъектов РФ.

«СП выявила недостатки в работе Минфина по кредитованию регионов. Это повлекло за собой „отвлечение средств федерального бюджета“, то есть их нецелевое расходование», — пишут «Известия», ссылаясь на документ.

В числе недостатков: самостоятельное распределение лимитов на регионы, без учета Бюджетного кодекса и единых подходов, а также неправильная форма отчета. Еще в СП отметили, что заключенные оглашения по выдаче кредитов не ограничивают использование предоставленных средств до погашения долгов. Из-за этого некоторые регионы тратили деньги на другие цели.

Президент России Владимир Путин объявил о списании двух третьих задолженностей регионов по бюджетным кредитам. По его словам, это позволит им сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно с 2025 по 2028 год, передает RT.