В Бельгии заявили об отсутствии решения ЕС по доходам от активов РФ

Решения об использовании доходов от реинвестиций замороженных российских активов на оружие для Украины все еще нет.
Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.
"Я могу подтвердить, что решения все еще нет, и оно нужно нам срочно, чтобы мы могли осуществлять военные поставки через Европейский фонд мира", - сказал он, отвечая на вопрос, продолжает ли Венгрия блокировать решение ЕС по использованию доходов от реинвестирования замороженных активов России для закупки оружия Украине.