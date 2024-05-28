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Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Российский рынок акций 28 мая демонстрировал восстановительный рост. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,11%, до 3 302,91 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,07%, до 1 174,75 пункта. Курс доллара снизился на 0,05%, до 88,58 рубля, курс евро вырос на 0,17%, до 96,44 рубля, курс юаня вырос на 0,09%, до 12,189 рубля.

Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов
© ТАСС
"Российский фондовый рынок завершил торги в плюсе на оптимистичном геополитическом и корпоративном новостном фоне", - прокомментировала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали расписки HeadHunter (+3,96%), акции "Русснефти" (+3,79%), "Юнайтед медикал груп" (ЮМГ) (+2,63%) и котировки "Эталон" (+2,52%).

"Лидерами понижения оказались акции "Россетей" (-3%) в преддверии объявления решения совета директоров компании по дивидендам за 2023 год", - объяснила Мильчакова. Также в минусе оказались акции НЛМК (-2,23%), "Новатэка" (-1,93%) и котировки "Северстали" (-1,63%).

Прогноз на 29 мая

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 29 мая - 3 300 - 3 400 пунктов, по курсу рубля к доллару - 88-90 рублей.

По оценке Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи в среду проведет день в диапазоне 3 300 - 3 400 пунктов. Пара доллар/рубль проведет торги в коридоре 87-89 рублей. Прогноз по паре евро/рубль - 95-97 рублей, по юань/рубль - 12-12,5 рубля.

В среду будет опубликована "Бежевая книга" ФРС, которая "дает общее представление об экономических тенденциях и проблемах США". "Евротранс" проведет День инвестора. "Русгидро" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал. Советы директоров "Совкомфлота" и "Полюса" дадут рекомендации по дивидендам за 2023 год. На американском рынке квартальные финансовые отчетности представят Salesforce, HP, Okta, рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

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