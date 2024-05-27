В России допустили импорт зарубежных яблок

На фоне прошедших заморозков правительство России может рассмотреть закупку импортных яблок. Об этом рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает Telegram-канал Shot.

«По ягодам у нас будут, наверное, сложности. По яблокам будем смотреть. Мы пострадали действительно из-за заморозков. Прям очень в неудачный момент заморозки наступили», — сказала Лут.

При этом главным ориентиром для правительства останется именно ценообразование на фрукты.

«С точки зрения цен именно на яблоки, как на самый, наверное, социально значимый продукт мы будем смотреть, что мы можем вместе с Минэком приоткрыть с других стан, чтобы это не повлияло негативно на ситуацию с ценами», — подытожила Лут.

Фрукты и ягоды подорожают из-за майских заморозков и метелей

На прошлой неделе стало известно, что майские заморозки повредили 50–70% цветущих яблонь в Центральном федеральном округе, что повлияет на урожай. Президент Ассоциации производителей плодов Игорь Муханин отметил, что сильнее всего пострадали Воронежская, Ростовская, Тамбовская и Липецкая области.