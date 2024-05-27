Стало известно, когда в России скорректируются цены на клубнику

Цены на клубнику в России могут снизиться в июне 2024 года после корректировки, заявила ТАСС министр сельского хозяйства России Оксана Лут. По ее словам, в июне же прогнозируется основной сезон продажи этой ягоды. Отмечается, что заморозки, наблюдавшиеся в ряде российских регионов, не оказали влияния на урожай клубники, цены на импортные ягоды также не будут большими.

Основной сезон будет в июне, цены скорректируются. <...> Курс укрепляется, поэтому негатива с точки зрения ввозной цены быть не должно, — заявила она.

Нутрициолог Жанна Тиханычева ранее заявила, что клубника, земляника, малина и голубика оказывают положительное влияние на здоровье. По ее словам, в летний период важно употреблять дикорастущие растения. Это обусловлено тем, что в их состав входят концентраты витаминов и минералов. Пользу также несут кабачки, баклажаны, капуста и репа.

В свою очередь врач Ольга Шарапова напомнила, что далеко не всем россиянам можно есть клубнику. В частности она противопоказана лицам, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме того, клубника может вызывать аллергическую реакцию. В целом же она считается полезной, в особенности для кожи, волос и ногтей.