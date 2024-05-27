Финансовый эксперт объяснил укрепление курса рубля к доллару

Финансовый эксперт Андрей Верников в разговоре с Рамблером прокомментировал данные об укреплении курса рубля к доллару, а также дал совет по инвестированию средств в нынешних условиях на валютном рынке.

Курс доллара на Московской бирже впервые с 30 января упал ниже 89 рублей, свидетельствуют данные торгов 27 мая. По состоянию на 10:16 по московскому времени американская валюта торговалась по 88,97 рубля, потеряв в цене 0,61 процента. спустя пять минут снижение несколько ускорилось — доллар подешевел еще на одну копейку, опустившись на 0,63 процента.

По словам специалиста, снижение курса доллара к рублю связано с «неблагополучной ситуацией на денежном рынке», эксперт подчеркнул, что период с конца мая по август – обычно не самый позитивный для валюты.

Чтобы сейчас, в налоговый период, заплатить налоги, компании продают не только доллары, но и все ликвидное, что у них есть, например, облигации. Поэтому и рынок облигаций сейчас летит вниз. Кроме того, в настоящее время существуют проблемы с импортом, его объемы стали сокращаться, что несколько уменьшает давление на рубль и спрос на валюту… При этом те, кто любит конспирологию, говорят, что это связано с грядущим выступлением Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Но мы – не конспирологи, поэтому мы так не считаем. Андрей Верников Независимый финансовый эксперт

Нынешнее укрепление рубля к доллару не является устойчивой тенденцией, добавил аналитик.

«На этом фоне не хотелось бы давать какие-то прогнозы, поскольку – кто бы что ни говорил – в текущей ситуации курс не совсем свободный, но, думаю, у границы 85 рублей за доллар мы не укрепимся. Можем подкорректировать к границе 85 рублей за доллар, а дальше опять «поедем наверх», к курсу 94 рубля за доллар. А к концу года, полагаю, мы можем увидеть показатель в 105 рублей за доллар, поскольку текущая ситуация не очень стабильна», - сказал он.

Локальный минимум курса американской валюты к рублю может наблюдаться в июне, считает Верников.

«Сейчас власти страны очень внимательно следят за импортом, есть даже лозунг о том, что нужно не покупать за границей, а больше производить здесь, в России. Это, в том числе, нужно для того, чтобы сбить инфляцию, ведь инфляционные ожидания растут, и уже скоро состоится очередное заседание ЦБ [по ключевой ставке] – оно запланировано на 7 июня. И есть факторы, на которые ЦБ повлиять не может, это немонетарные факторы. Однако за счет курса рубля там каким-то косвенным способом могут влиять на то, чтобы не было таких инфляционных ожиданий. Поэтому, пока ситуация с инфляцией неблагополучна, им невыгоден сценарий, при котором курс рубля пошел бы вверх. Так что в возможность резких скачков курса рубля я не верю», - сказал он.

Желающим сейчас инвестировать в валюту россиянам эксперт посоветовал обратить внимание на облигации в юанях и не рассматривать покупку долларов.

«Лично мне кажется, что интересная ситуация складывается с юанем - зоне юаня очень маленькая инфляция. На бирже есть так называемые юаневые облигации, по которым можно получить 5-6 процентов, а в некоторых случаях и еще больше. Есть крупные компании с достаточно хорошими рейтингами, у которых можно купить хорошие юаневые облигации... А вот в доллары на Московской бирже я бы не вкладывался ни в какие. Там, конечно, есть интересные облигации, но будет спокойнее, если они будут юаневые», - заключил специалист.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее не увидел предпосылок для ужесточения денежно-кредитной политики в РФ.