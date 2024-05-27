В России возобновился спрос на рыбу

В России наблюдается восстановление спроса на рыбу в 2024 году. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

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Так, потребление начало расти после того, как в стране фиксировалось снижение спроса. Отмечается, что продажи живой и охлажденной рыбы в крупных торговых сетях в первом квартале увеличились в среднем на 32%, свежемороженой - на 16%. На ситуацию повлияли такие факторы, как стабилизация цен и рекордный вылов продукции, поясняют специалисты.

В АКОРТ отметили, что с начала года минимальные розничные цены на рыбу социально значимых категорий - минтай, навагу, путассу - в крупнейших торговых сетях выросли менее чем на 1%, до 143 рублей за килограмм - это на 40% ниже, чем в среднем по стране.

В апреле пресс-служба Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству сообщила, что рыбодобывающие предприятия выловили 100% объема добычи чира в акватории Обской губы на Ямале.