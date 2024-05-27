Венгрия отказалась поддержать 14-й пакет антироссийских санкций

Будапешт не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России в нынешнем виде, потому что он противоречит интересам Венгрии в области энергетики, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

По завершении переговоров в Брюсселе Сийярто рассказал журналистам, что одним из наиболее важных вопросов был 14-й пакет антироссийских санкций. В своем нынешнем виде он полностью противоречит экономическим интересам Венгрии и ставит под удар энергобезопасность страны, подчеркнул он.

«В таком виде пакет санкций венгерское правительство не примет», – приводит словам ТАСС.

Как сообщалось ранее, Венгрия заявила о провале стратегии Европы и США по Украине.