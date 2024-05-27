Путин заявил о готовности РФ увеличить поставки газа в Узбекистан

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова увеличить объемы поставок газа в Узбекистан при необходимости.

На переговорах с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе он напомнил, что 7 октября 2023 года был дан старт поставкам российского газа в Узбекистан через казахстанскую территорию.

"Сейчас экспорт осуществляется с большим опережением графика, готовы при необходимости увеличить этот объем", - заявил Путин.

Президент РФ также сообщил, что к подписанию по итогам российско-узбекистанских переговоров подготовлен солидный пакет документов в сфере торговли, коммерции, мирного атома.