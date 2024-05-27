В ФТС оценили последствия введения пошлины в 200% на вина из стран НАТО

Решение по введению ввозной пошлины для вин из стран НАТО в 200% пока не принято, однако в случае его утверждения пошлина будет носить запретительный характер.

Об этом сообщил ТАСС начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора в кулуарах "Недели российского ретейла".

"Мы понимаем, что эта пошлина будет носить, по сути, запретительный характер, поскольку такой размер пошлины - он относится к категории запретительных. Экономический эффект при ее уплате и при последующей реализации продукции возможен только в очень маржинальной продукции. Не знаю, я не смог бы, наверное, отнести вино к такой категории. Пока решения нет", - пояснил он.

Ранее Чмора заявлял, что ведомства обсуждают повышение ввозных таможенных пошлин на вино, главная дискуссия, по его словам, заключается в пороге повышения пошлин.

В начале апреля Виктория Абрамченко, занимавшая тогда пост вице-премьера РФ, заявила, что правительство России рассмотрит предложение АВВР (Ассоциации виноградарей и виноделов России) об установлении ввозной пошлины для вин из стран НАТО в 200% - в рамках подкомиссии Министерства экономического развития по таможенно-тарифному регулированию.

В дальнейшем замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов говорил о том, что министерство также поддерживает увеличение ввозной пошлины, однако отметил, что ее размер нужно обсуждать. Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, в свою очередь, отметил, что рассматривать повышение пошлин на вино из недружественных стран можно только после мониторинга влияния на отрасль повышенных с 1 мая акцизов на вино.