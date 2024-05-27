Отсутствие решения проблемы с банковскими переводами из РФ в Турцию вызвало кризис в ряде отраслей промышленности страны. Речь, в частности, идет о машиностроении.

Экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин пояснил РИА Новости сказал, что ему печально, поскольку вопрос с трансфером до сих пор не решен или не найдены третьи пути. По его мнению, торговля будет продолжаться каким-то косвенным образом.

«Платежи будут продолжаться. Нет больших проблем в таких секторах, как продукты питания, но есть серьезный кризис в машиностроении и других отраслях промышленности», — уточнил анаилтик.

В Москве не раз отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах также говорят, что антироссийские санкции неэффективны.

Раскрыта схема обмана россиян при открытии счета в банках Турции

Ранее главы Минфинов стран «Большой семерки» не приняли окончательного решения по вопросу об использовании прибыли от активов РФ.