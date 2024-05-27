Названы лидеры по закупке российских металлов в Европе

ЕС в марте 2024 года увеличил закупки российского железа, стали и алюминия, лидерами стали Бельгия и Германия. Об этом пишет РИА Новости.

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По данным издания, экспорт в ЕС вырос в 1,7 раза в месячном выражении — до 328 миллионов евро, что стало максимальным значением с мая 2023 года.

Лидером стала Бельгия, нарастившая закупку российских металлов 3,5 раза — до 130,5 миллиона евро. Также крупнейшими покупателями были Италия (85 миллионов евро), Дания (35,1 миллиона евро), Чехия (23 миллиона евро) и Нидерланды (20 миллионов евро).

При этом поставки алюминия в ЕС выросли на 29 процентов - до 91,4 миллиона евро. Больше всего закупила Германия, увеличив экспорт в пять раз, до 22,4 миллиона евро. Также активно закупали алюминий Испания (+69%) и Польша (+21%).

Ранее эксперты отметили, что российское золото активно перенаправляется на азиатские рынки сбыта, в частности, в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Гонконг и Турцию. Это стало происходить в связи с введением санкций странами Евросоюза и G7.

Доходы России от продажи нефти и газа в Европу рухнули

В свою очередь агентство Bloomberg предупредило, что санкции против российских металлов закрепят за Китаем роль главного покупателя сырья из РФ и повысят значение Шанхая как площадки, определяющей цены на жизненно важные для мировой экономики материалы.