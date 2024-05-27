Россия вошла в топ стран по доступности газа для населения

По итогам прошлого года Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы по доступности природного газа для населения. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Лидером рейтинга стал Казахстан, где граждане могут приобрести более 10 тыс. куб. м газа на среднемесячную зарплату благодаря низким ценам на этот ресурс.

На третьей позиции разместилась Белоруссия с показателем около 5 тыс. куб. м. В первую пятерку также вошли Люксембург и Великобритания, жители которых имеют возможность купить более 3 тыс. куб. м газа.

В России население на среднюю зарплату может позволить себе 9,2 тыс. куб. м газа. Это стало возможным благодаря сравнительно невысоким ценам на внутреннем рынке, несмотря на рост мировых котировок в 2023 году.

Ситуация на европейском газовом рынке в прошлом году определялась высокими запасами топлива в ПХГ, теплой зимой и снижением потребления из-за кризиса в промышленности ряда стран. Средняя цена на ключевом хабе TTF составила $459 за 1 тыс. куб. м, что в 2,9 раза ниже уровня 2022 года.