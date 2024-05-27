В ходе реновации на Дальнем Востоке построят до 1200 новых объектов

В ходе реновации в дальневосточных городах появится до 1200 новых объектов. Это предусмотрено мастер-планами развития городов на Дальнем Востоке и населенных пунктов в Арктике.

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в ДФО, мастер-планы были представлены на выставке-форуме «Россия» во время Дней Дальневосточного и Арктического регионов.

Правительством России было утверждено 22 долгосрочных плана комплексного социально-экономического развития городов региона. При разработке этих планов проводился анализ структуры занятости, заработных плат, а также определялись наиболее необходимые объекты городской инфраструктуры и благоустройства.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что строительство ряда объектов уже началось. Это жилые комплексы, аэропорты, учебные кампусы, театры, музеи, художественные кластеры, а также современные общественные пространства для жизни и отдыха.

Похожая работа ведется в Арктике. Составлен список из 16 ключевых населенных пунктов в арктической зоне, для которых в текущем году будут разработаны мастер-планы. Разработку стратегической документации планируется завершить к 1 июля 2024 года.

Ранее вице-премьр – полномочный представитель президента Юрий Трутнев говорил о том, что мастер-планы дальневосточных городов будут обсуждаться в ходе ВЭФ-2024.