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Названы лидирующие по доступности газа для населения в Европе страны

Россия в прошлом году заняла второе место по доступности газа для населения. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости по доступности природного газа для населения.

Названы лидирующие по доступности газа для населения в Европе страны
© ТАСС

Отмечается, что на первом месте расположился Казахстан. Жители республики на свою среднемесячную зарплату могут купить более 10 тысяч кубометров газа, говорится в исследовании.

На третьем месте – Белоруссия. Всего в рейтинг вошли 30 стран, включая Германию, Австрию, Францию, Великобританию, Италию, Испанию и другие государства.

Ранее стало известно, что Италия стала главным покупателем российского газа среди стран Евросоюза, нарастив закупки топлива в марте. Власти страны увеличили закупки в 2,6 раза до 238,5 миллиона евро. Это стало максимальным показателем с февраля 2023 года.

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