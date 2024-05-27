Стало известно о росте цен на газ в Литве

Цены на СПГ в Румынии, Греции и Дании в 2023 году упали почти вдвое, тогда как в Литве выросли почти на 70%, а в Польше и Словакии цены на данные топливо поднялись больше чем на 20%. Об этом говорят данные исследования РИА Новости по доступности СПГ для населения.

В рейтинг вошли данные 30 стран, включая Россию, Белоруссию, Казахстан, Германию, Австрию, Францию, Великобританию, Италию, Испанию и другие страны.

Рост цен на топливо в странах в прошлом году носил разнонаправленный характер. Так, увеличение произошло в 15 странах. Наиболее существенный рост зафиксирован в Литве (+67,6%), Польше (+24,3%) и в Словакии (+22,4%).

Снижение цен отмечается в следующих странах: в Румынии (–55,5%), Греции (–42,1%) и в Дании (–41,3%). В России цена газа не изменилась и в первом квартале текущего года осталась на уровне 2023 года.

Отмечается, что в 2024 году мировые цены на газ будут преимущественно снижаться из-за высокого уровня сформированных запасов. Среднегодовая цена газа на европейском рынке в 2024 году составит около 300–350 долларов за тысячу кубометров.

До этого суд постановил взыскать с CEZ €57,7 млн в пользу "Газпром экспорта" при споре.