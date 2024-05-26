Фрукты и ягоды подорожают из-за майских заморозков и метелей

В России могут подорожать фрукты и ягоды. Всему виной — аномальная погода, в самый разгар мая накрывшая большую часть страны снегопадами и заморозками. При этом зерно и продукты из него — прежде всего мука и мучные изделия — больших ценовых перепадов, скорее всего, испытывать не будут, потому что даже с учетом безвозвратно потерянных урожаев оставшегося хватит на то, чтобы прокормить россиян, и даже с запасом. Как недолгий, но разрушительный визит зимы повлиял на сельское хозяйства и к чему уже в ближайшие месяцы готовиться потребителям, узнала «Парламентская газета».

Предчувствие потерь

Непогода обрушилась на Россию в начале мая. Так, еще в первых числах мощные удары стихии — со шквальным ветром и настоящими метелями — ощутили на себе Екатеринбург, Тюмень, Казань, Самара, Пермь и другие города. В Ярославской области и Татарстане зафиксировали заморозки — почти «январские» -7 градусов — а в Костромской и Кировской областях и -8. Зима вернулась ненадолго, отшумела и отступила, а в регионах принялись подсчитывать потери.

Всего майские заморозки погубили в России посевы общей площадью 830 тысяч гектаров. Такие цифры привела глава Минсельхоза Оксана Лут на заседании оперативного штаба 16 мая. Речь, по ее словам, идет о примерно одном проценте от всех предполагаемых посевов — 84,5 миллиона гектаров. В этой связи Институт конъюнктуры аграрного рынка снизил прогноз урожая пшеницы в России с 91 миллиона до 86 миллионов тонн, в целом зерна — со 142 до 135 миллионов тонн. Последняя оценка Минсельхоза — 132 миллиона тонн зерна.

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Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах России в 2023 году составил 142,6 миллиона тонн, следует из данных Росстата. Пшеницы в прошлом году собрали 92,8 миллиона тонн, что на 9,5 процента меньше, чем в 2022-м, но тоже очень много. В условиях высокого урожая закупочные цены на зерно упали в среднем на 25-30 процентов, при этом рост себестоимости составил 55-60 процентов.

Площадь посевных площадей под зерновые и зернобобовые культуры в прошлом году выросла на 0,6 процента, до 47,8 миллиона гектаров, отметили в статистическом ведомстве. По данным за январь-апрель года текущего доля убыточных сельхозорганизаций в России превысила 20 процентов, это худший показатель с 2021 года. А прибыль крупных и средних предприятий АПК за последний год сократилась почти на 15 процентов, убытки компаний выросли в полтора раза.

Без хлеба не останемся

Погодные бедствия, обрушившиеся на Россию, не могли не повлиять на сохранность урожаев. Об этом «Парламентской газете» сообщил вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. Пересевать, по его словам, предстоит до 900 тысяч гектаров.

Пересев производится только в том случае, если старые посевы полностью утрачены, объяснил эксперт. Причем речь в данном случае идет не только о зерновых — погибли сахарная свекла, горох, овощные культуры, которые выращиваются в открытом грунте.

«В Черноземье и Поволжье явно пострадали сады, потому что к моменту наступления заморозков и прихода метелей на деревьях и кустах уже были завязи и цветы», — сказал Александр Корбут.

Одним словом, масштабы серьезные. Причем, по словам вице-президента РЗС, их еще только предстоит оценить и подсчитать. Радует в этой ситуации, пожалуй, лишь одно: несмотря на огромные потери, дефицит зерна — а следовательно, муки и продуктов из нее — России не грозит.

«Я полагаю, по итогам этой уборочной мы выйдем где-то на средние пятилетние значения, — поделился своими прогнозами Корбут. — Притом что внутреннее потребление у нас оценивается в 82 миллиона тонн. То есть зерна все равно будет с избытком».

Вряд ли изменится и цена хлеба и мучных изделий на полке: в стоимости современной среднестатистической буханки, по данным РЗС, стоимость зерна составляет не больше пяти процентов. А вот ягоды, фрукты и, возможно, некоторые овощи с большой долей вероятности подорожают.

«Юг страны, конечно, не особо пострадал, хотя местами и его потрепало — по Новокубанскому району, например, прошелся град, — заключил собеседник нашего издания. — Кроме того, погибли не только промышленные сады, но и частные хозяйства. Поэтому я думаю, что цены на плоды и ягоды объективно подрастут. Но в каком диапазоне и как скоро, сказать невозможно, пока мы точно не оценим потери».

Больше денег аграриям

Понимают последствия непогоды и в Госдуме — и уже прикидывают, как помочь аграриям. Первый зампред Комитета палаты по аграрным вопросам Владимир Плотников рассказал «Парламентской газете», что одним из способов борьбы с влиянием заморозков и метелей может стать увеличение объемов льготного кредитования.

Депутат напомнил, что из-за аномально холодной погоды в начале мая пострадали посевы различных культур: пшеницы, кукурузы, подсолнечника, овощей, садовых культур — всего больше чем на 500 тысячах гектаров. Режим ЧС вводили в Волгоградской, Ростовской, Липецкой, Орловской и еще ряде областей.

«Все это говорит о том, что ситуация сложилась очень серьезная и необходима оперативная, слаженная работа, чтобы спасти урожай», — отметил Плотников.

Время для пересева пострадавших культур еще не упущено, подчеркнул парламентарий:

«Для того чтобы крестьяне смогли в кратчайшие сроки провести пересев, необходимы дополнительные средства. Для этого следует расширить объемы льготного кредитования аграриев и выделить при необходимости отдельную линию кредитов на пересев пострадавших от заморозков культур. Аграрный блок Правительства уже активно работает над этим вопросом».

В 2024 году на льготное кредитование аграриев государство выделило 219 миллиардов рублей против 201 миллиарда в 2023 году. Пока решений о пересмотре этой суммы не принималось.