Чрезмерная роль Китая в мировой торговле тревожит руководителей глобальных финансов. В связи с этим страны «Большой семерки» подготовили проект коммюнике, призванный бросить вызов этой «порочной практике» (доминированию КНР). Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы будем развивать наше сотрудничество для повышения глобальной экономической устойчивости и экономической безопасности, а также для защиты наших экономик от системных потрясений и уязвимостей, — отмечается в документе. — С этой целью мы будем работать над тем, чтобы сделать наши цепочки поставок более надежными, диверсифицированными и устойчивыми, а также реагировать на вредные практики, одновременно защищая критически важные и новые технологии».

Страны G7 намерены снизить прибыль России от энергетики

Такая формулировка отсутствовала в предыдущих заявлениях G7. Это изменение может привести к эскалации всего за несколько месяцев до выборов в США. На них победу может одержать экс-президент Дональд Трамп, который отличается склонностью к конфронтации и к введению торговых тарифов. Хотя и действующий президент Джо Байден уже вводит высокие пошлины на сотни товаров, импортируемых из Китая.