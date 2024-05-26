Пакистан вводит жесткие ограничения на транзит афганских товаров

Пакистан ужесточает правила транзита товаров из Афганистана. Об этом сообщает пакистанская The Express Tribune со ссылкой на Федеральное бюро доходов страны. Теперь афганские грузы разрешено перевозить только по маршрутам, предусмотренным межправительственным соглашением об афганской транзитной торговле (ATT).

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«Афганские товары будут перемещаться только по маршрутам, указанным в соглашении ДТО. Никакие другие маршруты — ни морские, ни сухопутные — не будут разрешены для товаров ДТО», — написало издание.

Кроме того, транспортным компаниям необходимо пройти обязательную регистрацию в специальных офисах для получения временных въездных документов на водителей. В этих документах будут указаны сведения о водителе, перевозимых товарах и сроке нахождения в Пакистане.

До этого россиянам рекомендовали отказаться от поездок в Афганистан из-за нападений на туристов.