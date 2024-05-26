США пригрозили санкциями европейским банкам из-за России

США пригрозили ужесточением санкций европейским банкам, продолжающим работать на территории России. О возможных последствиях их предупредила министр финансов страны Джанет Йеллен в интервью Reuters.

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Она подчеркнула, что банки, не приостановившие свою деятельность в России, сталкиваются с «очень большими рисками». По словам министра, США введут ограничения только в случае, «если для этого будет причина». Каким именно банкам грозят подобные меры, она не уточнила.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европейский Центральный банк (ЕЦБ) усилил давление на сохранившие бизнес в России европейские банки, чтобы вынудить их уйти с рынка.