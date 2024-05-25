Что будет с ценами на продукты

Заморозки в начале мая нанесли существенный ущерб садам и сельскохозяйственным культурам, отметили эксперты. Вместе с тем, пояснили они, в масштабах страны критичный ущерб не было зафиксирован, пишет «Комсомольская правда».

Заморозки в начале мая нанесли существенный ущерб садам и сельскохозяйственным культурам, отметили эксперты. Вместе с тем, пояснили они, в масштабах страны критичный ущерб не было зафиксирован, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы урожаю был введен в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской, Пензенской, Саратовской и Тамбовской областях.

Зерновые, посевы рапса, подсолнечника, сахарной свеклы, кукурузы, плодовые сады и ягодники пострадали и в ряде других областей.

«У нас пострадали ягодники и сады. Насколько сильно, пока определить сложно. Это, в частности, малина, клубника, смородина, голубика. Заморозки пришлись на период цветения», — пояснил председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Калужской области Бабкен Испирян.

Директор агрохолдинга АО «Рассвет» Дмитрий Дубовиков заметил, что в Краснодарском крае в начале мая было зафиксировано похолодание, но холода надолго не задержались и на будущие урожаи не повлияли.

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В Минсельхозе отметили, что, по последним данным, заморозки погубили посевы на общей площади в 830 тысяч гектаров, что составляет 1% от всей предполагаемой посевной площади (84,5 млн гектаров).

В ведомстве уточнили, что пока не меняют прогноз по урожаю, так как заранее заложили в него различные природные катаклизмы.

Директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов пояснил, что будет потеряна часть урожая черешни, вишни, груш и яблок. Вместе с тем, констатировал он, потери компенсируют другие регионы и дружественные страны.

По данным газеты, режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы урожаю был введен в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской, Пензенской, Саратовской и Тамбовской областях.

Зерновые, посевы рапса, подсолнечника, сахарной свеклы, кукурузы, плодовые сады и ягодники пострадали и в ряде других областей.

«У нас пострадали ягодники и сады. Насколько сильно, пока определить сложно. Это, в частности, малина, клубника, смородина, голубика. Заморозки пришлись на период цветения», — пояснил председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Калужской области Бабкен Испирян.

Директор агрохолдинга АО «Рассвет» Дмитрий Дубовиков заметил, что в Краснодарском крае в начале мая было зафиксировано похолодание, но холода надолго не задержались и на будущие урожаи не повлияли.

В Минсельхозе отметили, что, по последним данным, заморозки погубили посевы на общей площади в 830 тысяч гектаров, что составляет 1% от всей предполагаемой посевной площади (84,5 млн гектаров).

В ведомстве уточнили, что пока не меняют прогноз по урожаю, так как заранее заложили в него различные природные катаклизмы.

Директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов пояснил, что будет потеряна часть урожая черешни, вишни, груш и яблок. Вместе с тем, констатировал он, потери компенсируют другие регионы и дружественные страны.