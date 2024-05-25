В Италии сделали громкое заявление о российском газе

Италия свела к минимуму свою энергетическую зависимость от России, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джильберто Пикетто Фратин. Его слова приводит издание Swissinfo (SWI).

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"Сейчас та часть российского газа, которая доходит до Италии, минимальна и уже не является существенной для нашей страны", — сказал представитель итальянского правительства.

По словам Фратина, за два года Италии удалось диверсифицировать поставки газа. Так, сегодня основным экспортером энергоносителя в страну является Алжир. До февраля 2022 года 40% от всего газового импорта Италии приходилось на Россию.

Стоимость газа в Европе впервые с начала года превысила $400 за тыс. кубометров

Между тем в марте среди всех стран Евросоюза именно Италия была лидером по объему импорта газа из РФ. Объем закупок вырос в 2,6 раза и достиг €238,5 млн, что является максимальным значением с февраля 2023 года.