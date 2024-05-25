Йеллен рассказала о переговорах по замороженным активам РФ в G7

Йеллен: Переговоры по замороженным активам РФ в G7 идут без накладок
Страны Группы семи обсуждают соглашение по использованию замороженных активов России для восстановления Украины без накладок, при этом ряд вопросов необходимо прояснить. Об этом заявила глава минфина США Джанет Йеллен в интервью Reuters.
Как отметила министр, не все технические детали документа будут проработаны в эти выходные на встрече глав Минфинов государств G7.
«Я не видела ничего, что могло бы послужить препятствием (для принятия соглашения. — НСН), но есть некоторые проблемы, в которых нам нужно разобраться», — поделилась Йеллен.
По ее словам, участникам обсуждения придется «проявить гибкость» и прийти к общему мнению.
Между тем в Кремле назвали экспроприацией предполагаемую передачу Евросоюзом Киеву доходов от замороженных суверенных активов РФ.