В России стартует эксперимент по маркировке презервативов

С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года в России проведут эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий, в том числе презервативов, филлеров и косметических нитей. Соответствующее постановление правительства РФ появилось на портале правовой информации.

Согласно документу, эксперимент охватит различные виды терапевтической дыхательной аппаратуры, инфузионные системы, инкубаторы для новорожденных, пробирки, шприцы, салфетки, медицинские маски, презервативы, импланты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей. Отмечается, что исследование не скажется на их стоимости, поскольку участие в нем добровольное и бесплатное. Коды маркировки предоставят производителям на безвозмездной основе.

Оператором эксперимента выступит Центр развития перспективных технологий. Исследование позволит Росздравнадзору получит доступ к прослеживаемости всей номенклатуры товаров и тем самым отслеживать укомплектованность медучреждений и в перспективе блокировать оборот медизделий с сомнительным качеством.