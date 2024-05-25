В Эфиопии заявили, что участие в БРИКС решит социально-экономические проблемы страны

Активное участие Эфиопии в работе объединения БРИКС поможет стране эффективно решать насущные проблемы. Об этом сообщила эфиопская радиостанция FBC со ссылкой на представителя Эфиопии в БРИКС Мамо Эсмелеалема Михирету, который выступил на заседании Эфиопского национального межминистерского координационного комитета по БРИКС.

Участники встречи считают, что сотрудничество с другими странами БРИКС способно обеспечить Аддис-Абебе успешное выполнение задач национального развития, а также расширить возможности и связи эфиопской дипломатии. Они также наметили стратегию участия Эфиопии в БРИКС и рассмотрели итоги выполнения подписанного Аддис-Абебой с объединением меморандума о взаимопонимании.

Решение о приглашении Эфиопии в БРИКС было принято на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года. Эфиопия стала полноправным членом объединения с 1 января 2024 года.