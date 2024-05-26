Иран нарастит добычу нефти

Правительство Ирана 25 мая одобрило план Иранской национальной нефтяной компании (ИННК) по увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 4 млн б/с. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, в субботу на специальном заседании правительственной комиссии по экономическим вопросам под председательством и.о. президента Ирана Мохаммада Мохбера был одобрен план ИННК по увеличению уровня добычи нефти с 3,6 млн баррелей до 4 млн б/с. На встрече, помимо Мохбера, также присутствовали глава администрации президента Голам Хосейн Исмаили, министр нефти Джавад Оуджи, министр промышленности, рудников и торговли Аббас Али-Абади, министр экономики и финансов Эхсан Хандузи и глава МВД исламской республики Ахмад Вахиди.

18 апреля газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa сообщила, что объем экспорта иранской нефти достиг шестилетнего максимума, в основном за счет поставок в Китай. Как отметило издание, за первые три месяца 2024 года Иран в среднем поставлял по 1,56 млн баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с 2018 года.

На территории Ирана находится более 13% всех мировых запасов нефти: по данным ОПЕК, запасы страны составляют не менее 208,6 млрд баррелей. Главные месторождения находятся в южных провинциях, крупнейшими из них являются Южный Парс, Южный Азадеган и Араш (ад-Дурра), которые содержат в себе запасы, оцениваемые в 18 млрд, 9 млрд и 300 млн баррелей соответственно. Суммарные геологические запасы месторождения оцениваются в 51 трлн куб. м природного газа и 7,7 млрд куб. м конденсата, извлекаемые запасы - в 35,6 трлн куб. м природного газа и 3 млрд куб. м конденсата.