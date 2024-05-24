Мишустин обозначил главные задачи России на пространстве СНГ

Главными задачами России на пространстве СНГ являются углубление экономических связей в различных сферах безопасности, а также работа по наращиванию производственного потенциала содружества стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ura.Ru

«У Содружества Независимых Государств огромный потенциал. И Россия готова вместе с вами работать, чтобы раскрыть его в полной мере. Выстраивая новые кооперационные цепочки, формируя перспективные логистические маршруты, запуская совместные проекты в гуманитарной сфере. Все это важно для развития экономики каждого участника СНГ и послужит повышению качества жизни людей. А это то, что для всех нас всегда в приоритете», - сказал глава российского кабмина. ТАСС

По его словам, важно наращивать взаимодействие в таможенной сфере, а также проводить согласованную антимонопольную политику, чтобы обеспечить справедливые условия конкуренции, широкое применение современных решений во всех отраслях. Деловая газета «Взгляд»