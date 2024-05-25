Рекорд по добыче угля в этом году поставили в Якутии

За четыре месяца этого года объем добычи угля в Якутии достиг рекордной отметки в 15 млн тонн. Это на 29% больше прошлогоднего показателя. Объем обогащения угля также вырос на 154% – 9,4 млн тонн.

Как сообщили EastRussia в пресс-центре Якутии в Москве, рост добычи угля обеспечили три компании, работающие в Нерюнгринском районе. Это Эльга, Колмар и Якутуголь. Всего по итогам 2024 года в республике планируется добыть не менее 40 млн тонн угля. В прошлом году Якутия закрепилась в тройке угольных регионов страны, лидируя на Дальнем Востоке.

С января по апрель РЖД вывезла из Якутии 8,7 млн тонн угля на экспорт. Рост показателя составил 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добыча угля в регионе будет расти благодаря Эльгинскому месторождению, работе компаний УК «Колмар» и «АнтрацитИнвестПроект», отмечают в региональном министерстве промышленности и геологии.

Якутский уголь получит возможность увеличения добычи и поставок – «Эльгауголь» темпами строит свою железнодорожную ветку и порт в Хабаровском крае. На сегодня компания «Эльга» построила более 350 км Тихоокеанской железной дороги.