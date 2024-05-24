В ЦБ объяснили указ Путина об американских активах

Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния высказался об указе главы государства, предполагающем возможность изымать имущество США в России. Он отметил, что документ дал механизм на случай мер США в отношении российских активов, передает агентство «Прайм».

Габуния выступил на пресс-конференции, посвященной обзору финансовой стабильности. Он указал на планы регулятора действовать по ситуации.

Экономист оценил указ Путина об использовании имущества США в России

«Указом создан механизм, который позволяет ЦБ воспользоваться в случае, если будут какие-то меры приняты в отношении наших активов, мы будем смотреть и действовать по ситуации», - заявил представитель ЦБ.

Информация о том, что на официальном интернет-портале правовой информации был размещен указ президента РФ, появилась накануне. Теперь ЦБ вправе обращаться в суд при необоснованном лишении их прав на имущество в связи с решениями властей и судов США. Далее суд может принять решение об установлении такого факта и о компенсации ущерба.