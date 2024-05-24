ЦБ назвал основной источник юаневых активов банков РФ

Основным источником фондирования юаневых активов российских банков могут быть внутренние сбережения российских компаний и граждан, сообщается в подготовленном Банком России обзоре финансовой стабильности.

"В силу валютных ограничений в Китае и рисков вторичных санкций банки материкового Китая не могут выполнять функции провайдеров юаневой ликвидности. Основным источником фондирования юаневых активов российских банков могут быть внутренние сбережения российских компаний и граждан. В целом в текущих геополитических условиях уровень валютизации в российском банковском секторе, скорее всего, будет снижаться", - отмечает ЦБ.

По данным Банка России, снижение остатков в юанях на межбанковских счетах российских банков в конце 2023 года сопровождалось опережающим ростом кредитования корпоративных клиентов в юанях.

"В результате сокращения свободных остатков на межбанковских счетах в отдельные дни на рынке валютных свопов наблюдалась напряженная ситуация с юаневой ликвидностью", - указывает регулятор.

Непродолжительность таких эпизодов и быстрая нормализация стоимости заимствования валюты, как полагает ЦБ, свидетельствуют об отсутствии системного риска на рынке валютных свопов.