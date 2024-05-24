Россия может поставить рекорд по экспорту пшеницы
Прогноз по экспорту российской пшеницы по итогам этого сельскохозяйственного сезона был повышен Международным советом по зерну, передает РИА Новости.
Согласно ожиданиям организации, страна впервые может занять порядка 26% мирового рынка. Отмечается, что в текущем сельскохозяйственном году российской стороне удастся экспортировать 53,1 миллиона тонн пшеницы. При этом еще в апреле прогнозировали, что объем составит 52,1 миллиона тонн. Ожидаемый уровень – максимум за всю современную историю. Он почти на 10% превысит прошлогодний показатель.
Ожидается увеличение доли РФ в мировом экспорте пшеницы до рекордных 25,8%. Предыдущий максимум зафиксировали в 2017-2018 сельскохозяйственном году с долей в 23,4%, а в прошлом году она составляла около 23,2%. Мировой экспорт пшеницы достигнет 205,7 миллиона тонн против 207,4 миллиона годом ранее.
Международный совет по зерну является межправительственной организацией. Она стремится углубить международное сотрудничество в области торговли зерном.