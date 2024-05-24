Россия впервые займет более четверти мирового экспорта пшеницы

Международный совет по зерну повысил прогноз по экспорту пшеницы из России по итогам текущего сельскохозяйственного сезона на 1 млн тонн – до рекордных 53,1 млн, в результате страна впервые займет почти 26% рынка, следует из данных Международного совета по зерну.

Как ожидают в организации, Россия экспортирует 53,1 млн тонн, что станет почти на 10% больше прошлогоднего показателя и будет максимальным объемом экспорта за всю современную историю, позволив довести долю России в мировом экспорте пшеницы до рекордных 25,8%, передает РИА «Новости».

Как сообщили в МСЗ, мировой экспорт зерна в 2024 году достигнет 205,7 млн тонн, а прирост экспорта России и Аргентины (на 5,9 млн тонн) компенсируется спадом в Австралии (на 11,2 млн тонн), Канаде (2,4 млн) и США (1,3 млн).

Ранее Россия увеличила квоту на экспорт зерна из страны до 29 млн тонн.