Предприниматели оценили перспективы для бизнеса в России

Перед Днем российского предпринимательства у бизнесменов поинтересовались, как они оценивают перспективы для бизнеса. Положительную оценку дали три четверти предпринимателей, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования ЮKassa.

© unsplash

Напомним, что День предпринимательства в России ежегодно отмечают 26 мая. О том что, текущий период является подходящим временем для запуска бизнеса, заявили 74% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 23% респондентов. Затруднились с ответом 3% бизнесменов.

По мнению коммерческого директора ЮMoney Дмитрия Кармишина, у российского бизнеса сейчас благоприятные перспективы. Он указал на рост числа онлайн-магазинов в стране и на внедрение альтернативных платежных методов и новых технологий. Специалист отметил активное расширение рынка. На него выходит «все больше предпринимателей из разных регионов страны», указал специалист. Так, в России можно будет наблюдать рост рынка в ближайшее время, добавил Кармишин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что сейчас малый и средний бизнес в России не нуждается в гиперопеке со стороны государства. Он указал на необходимость предоставлять точечную поддержку предпринимателям.