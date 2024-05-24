В Турции ввели штрафы за неоправданное повышение цен

Парламент Турции одобрил внесение поправок в торговое законодательство страны, в соответствии с которыми водятся штрафы за чрезмерное и неоправданное повышение цен, искусственное создание дефицита за счет складирования товаров. Голосование по соответствующему законопроекту состоялось в парламенте в ночь на 24 мая.

Принятие новых регуляционных и санкционных мер в отношении производителей и поставщиков товаров и услуг в Турции стало необходимым для того, чтобы добиться ценовой стабильности и снижения инфляции. Только за последний год на фоне более чем 60-процентной инфляции цены на многие товары и услуги выросли от десятков процентов до нескольких раз. Это одновременно усугубляет проблему на финансовом уровне и усиливает социальную дестабилизацию.

Необоснованное повышение отпускной цены товаров и услуг теперь будет караться штрафом в размере от $3 тыс. до $30 тыс. (от 100 тыс. до 1 млн лир) за каждое такое нарушение. Это касается производителей, поставщиков и непосредственно предприятий розничной торговли.

Наказывать будут и за искусственное создание дефицита, так называемое складирование или накопительство. Штрафы составят от $30 тыс. до $370 тыс. Ряд участников рынка из-за неопределенности с динамикой изменения цен на всей цепочке от производителей до магазинов намеренно удерживают товары на складах или не производят их в достаточном количестве в ожидании повышения цен и получения большей прибыли, которая покрыла бы их затраты с учетом постоянно растущей инфляции. Такое поведение создало эффект замкнутого круга с риском постоянного и неконтролируемого повышения цен на всей логистической цепочке.

Одобренный парламентом закон дает полномочия Министерству торговли Турции закрывать предприятия, получившие в течение календарного года минимум три штрафа, на срок до шести суток. Также вводятся лимиты на общую сумму штрафов для различных участников рынка. Мелкий бизнес в год может быть оштрафован на сумму не более 20 млн лир ($620 тыс.), средний и крупный - на 200 млн и 1 млрд лир максимум соответственно ($6,2 млн и $31,2 млн).

По итогам апреля инфляция в Турции, согласно официальным данным, достигла 69,8% в годовом исчислении в сравнении с 68,5% месяцем ранее. Группа независимых экономистов ENAG оценила уровень инфляции в республике в прошлом месяце в 124,35%. Глава центробанка Турции Фатих Карахан ранее сообщал, что ЦБ ожидает инфляцию в республике к концу текущего года на уровне 38%. Прогнозы на 2025 и 2026 год составляют 14% и 9% соответственно.