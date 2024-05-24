Соединенные Штаты не могут предоставить ЕС гарантии, что в случае конфискации зарубежных активов РФ они будут направлены на предоставление помощи Киеву, а не на решение внутренних вопросов США.

Об этом сообщает Politico.

«Есть некоторые страны-члены, которые полагают, что США эффективно стремятся использовать деньги ЕС для решения своих собственных внутриполитических проблем», — говорится в сообщении издания.

МИД прокомментировал решение Эстонии по изъятию активов РФ

Как отмечается, многие высокопоставленные чиновники ЕС считают, что блоку «не следует решать внутренние проблемы Америки за нее».

До этого руководитель министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что страны Группы семи (G7) даже в общих чертах еще не согласовали концепцию по использованию замороженных активов Российской Федерации.

Йеллен подчеркнула, что в текущий момент ожидается согласие по поводу общей концепции использования замороженных активов РФ. Когда оно будет получено, то будет проведено обсуждение деталей, которые продлятся несколько недель до начала саммита Группы семи.