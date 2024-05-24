Всемирный банк указал на высокий риск финансового краха Палестины

Всемирный банк (ВБ) считает, что финансовое положение Палестины ухудшилось за последние три месяца, что повышает риск ее финансового краха. Об этом говорится в распространенном в четверг докладе учреждения.

Как отмечается в документе, "за последние три месяца финансовое положение палестинской автономии резко ухудшилось, что значительно повышает риск финансового краха".

"Потоки доходов в значительной степени иссякли из-за резкого сокращения поступлений таможенных пошлин, выплачиваемых палестинской автономии, и массового снижения экономической активности. Стремительно увеличивающийся разрыв между объемом поступающих доходов и суммой, необходимой для финансирования основных государственных расходов, ведет к бюджетному кризису", - пояснили авторы доклада.

По данным ВБ, по состоянию на конец 2023 года дефицит финансирования достигал $682 млн. По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы этот показатель удвоится и достигнет $1,2 млрд. С октября 2023 года Палестина потеряла около полумиллиона рабочих мест. Уровень бедности в стране значительно вырос. В настоящее время почти каждый в секторе Газа живет в бедности. Упал объем доходов на душу населения.

"В первые месяцы 2024 года палестинская экономика продолжает испытывать сильные потрясения. Хотя перспективы на 2024 год остаются крайне неопределенными, прогнозируется дальнейшее сокращение экономики на 6,5-9,6%", - отметили во Всемирном банке.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю, и за это время, по данным Израиля, были освобождены 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.