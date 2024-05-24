США признали отсутствие результатов от санкций против России, Китая и Ирана

Политика постоянного ужесточения санкций в отношении России, Китая и Ирана не приносит США желаемых результатов, курс этих государств не меняется из-за рестрикций. Уверенность в этом выразил американский сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки), выступая в Институте ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне.

Законодатель отметил, что регулярно задает сотрудникам Госдепартамента следующие вопросы: "Можете ли вы назвать хоть одну составляющую курса [других стран], которая изменились бы из-за санкций? Можете ли вы назвать хоть одну санкционную меру, после которой Россия сказала бы: "Нам очень жаль. Нам не следовало этого делать. Мы сделаем все в точности, как вы скажете". Назовите хотя бы одну составляющую курса России, Китая или Ирана, которая изменилась бы. На самом деле, если посмотреть на Иран, то вы увидите обратное".

"Нет никаких объективных свидетельств того, что введение санкций против них помогло. На самом деле я бы сказал, что санкции вообще не сработали", - подчеркнул Пол.

"На самом деле санкции работают, только если вы предлагаете отменить их. Но что мы обычно делаем, так это вводим их все больше, больше и больше", - констатировал законодатель. "Я не знаю, чтобы какие-то из них отменяли. При сделке с Ираном [по его ядерной программе] определенные санкции были отменены. Но с Россией и Китаем мы делаем это 5 лет, в некоторых случаях 10 лет в отношении обеих стран. Я не знаю, чтобы мы отменили какие-то из них", - подчеркнул он. "Дело в том, что есть альтернатива этому. Она называется "дипломатией", - отметил сенатор.

Он высказался за то, чтобы Вашингтон в случае разногласий с другими государствами в большей степени стремился к дипломатическому взаимодействую с ними, а не вводил все новые и новые санкции.

Пол также раскритиковал намерения вашингтонской администрации использовать замороженные на Западе активы РФ в интересах Украины.

"Мы говорим, что заберем их. У нас, вероятно, есть такая возможность. У нас потрясающий контроль над банковской системой. Но, если мы заберем их, вы что думаете, что Россия рассыплется?" - подчеркнул сенатор.

Он констатировал, что Москва примет ответные меры.