В Госдуме предложили ввести новый вид социального налогового вычета

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают установить налоговый вычет за проведённые профилактические, диагностические и лечебные мероприятия зарегистрированному домашнему животному, а также за приобретённые лекарства для ветеринарного применения. Копии законопроекта и пояснительной записки есть в распоряжении RT.

Авторы законопроекта подчёркивают, что ответственные хозяева домашних животных несут значительные расходы в связи с лечением и обследованием своих питомцев, а также прохождением ежегодной обязательной вакцинации.

«Данные услуги даже в государственных ветеринарных клиниках платные. В этой связи потребность налогоплательщиков получить налоговый вычет за лечение животных и оказанные им ветеринарные услуги довольно насущная», — говорится в тексте пояснительной записки.

По мнению авторов законопроекта, его принятие будет стимулировать введение повсеместной регистрации домашних животных и способствовать воспитанию у населения ответственного, нравственного и гуманного отношения к ним.

Законопроект будет внесён 24 мая.

«Наши четвероногие друзья зачастую становятся полноправными членами семьи. На ежегодную вакцинацию, обследования и лечение граждане тратят круглую сумму из бюджета семьи в год даже в государственных ветклиниках. За своё лечение человек может получить налоговый вычет, так почему бы не предоставить возможность компенсировать часть затрат семейного бюджета на лечение и домашнего животного? ЛДПР предлагает такое право предоставить. Однако для того, чтобы получить такой вычет, необходимо официально зарегистрировать питомца», — рассказал в беседе с RT зампред комитета Госдумы по экологии, депутат фракции ЛДПР Евгений Марков.

По его мнению, такой налоговый вычет станет стимулом для повсеместной регистрации собак.

В июле 2023 года в Госдуме предложили обязать заводчиков животных платить налоги.