Аналитик: РФ сможет покрыть ущерб от изъятия активов за счет имущества США

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что Россия сможет покрыть ущерб от изъятия замороженных активов странами Запада, за счет американского имущества. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам аналитика, в России хранятся американские активы на сотни миллиардов рублей. Он также напомнил, что на территории страны работают несколько крупных компаний из США — по мнению Осадчего, это можно использовать для компенсации ущерба от потери активов.

«Национализация активов, принадлежащих американцам и находящихся в российской юрисдикции, может компенсировать ущерб от конфискации российских активов Соединенными Штатами Америки», — заявил он.

Эксперт также добавил, что Россия может взыскать активы на счетах типа «С», а также банки и предприятия, которые принадлежат гражданам США.

«Например, в России продолжает работать Ситибанк, активы которого на 1 апреля 2024 года составили 0,6 триллиона рублей. Также работает "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" с активами 0,2 триллиона рублей. Кроме того, в России продолжают работать такие американские гиганты, как Philip Morris, табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире, PepsiCo и другие», — рассказал он.

Ранее вступило в силу решение по санкциям Евросоюза в отношении замороженных активов России.