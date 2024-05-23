Россия стала крупнейшим торговым партнером страны ЕС

Россия стала крупнейшим торговым партнером Латвии среди стран за пределами Евросоюза. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на Евростат.

По данным агентства, товарооборот Латвии с РФ по итогам первого квартала 2024 года составил 468 миллионов евро. Таким образом Россия стала крупнейшим торговым партнером республики за пределами ЕС. В Евросоюзе же им является Литва — 1,9 миллиарда евро.

Также значительный товарооборот с РФ имеют Великобритания (275 миллионов евро), Китай (256 миллионов евро), США (193 миллиона евро) и Украина (128 миллионов евро).