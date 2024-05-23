Лидер оппозиционной партии Молдавии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что его страна не является энергонезависимой от российского газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лунгу, заявления властей о достигнутой энергонезависимости далеки от правды, так как Молдавия все еще привязана к традиционным источникам газа.

«Заявления о какой-то якобы достигнутой энергонезависимости — фикция. Такая риторика ведется лишь с целью создать видимость работы, направленной на продвижение по рекламируемому европейскому пути. По факту Молдавия остается привязанной к традиционным источникам природного газа и электроэнергии», — заявил он.

Лунгу также добавил, что в 2023 году Молдавия импортировала 72 миллиона кубических метров природного газа из России, а также еще 419 миллионов из Украины. При этом 78% от общего объема закупленной в 2023 году электроэнергии, согласно его словам, была произведена из российского природного газа.

Ранее председатель парламентской группы молдавского оппозиционного политического блока «Победа» Василий Боля заявил, что из его страны пытаются сделать «анти-Россию».