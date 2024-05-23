Путин разрешил использовать имущество США в РФ для компенсации ущерба

Президент России Владимир Путин разрешил использовать американское имущество в РФ, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный изъятием российского имущества в США. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе идет речь о «специальном порядке компенсации ущерба», причиненного России и Центробанку РФ недружественными действиями США. Путин установил, что правообладатель из России вправе судиться по законам РФ, чтобы установить факт незаконного изъятия имущества в Штатах.

По новому указу, если российский суд придет к выводу, что правообладателя из РФ незаконно лишили имущества, он запросит у правительства РФ перечень американского имущества, которое можно использовать для компенсации ущерба. К такому имуществу относится американская недвижимость на территории России, а также движимое имущество США в РФ, американские ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских компаний и имущественные права США.

В конце апреля в США одобрили законопроект, включающий передачу Украине замороженных российских активов. Документ включает положения о конфискации активов РФ, в том числе запрет на их разморозку. Эксперты Финансового университета при правительстве РФ оценивали объем замороженных в США российских активов в пять-шесть миллиардов долларов.