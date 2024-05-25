FT: Венгрия помешала ЕС отправить прибыль с активов РФ на оружие для ВСУ

Венгрия блокирует одобрение ЕС изъятия прибыли с заблокированных российских активов на военные нужды Киева. Об этом сообщает Financial Times.

"Сейчас они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины", — говорится в сообщении.

При этом в материале сказано, что Венгрия может не идти на уступки минимум до выборов в Европарламент, которые пройдут в июне.

В США раскритиковали планы по изъятию активов России

24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство Венгрии проводит переоценку роли государства в рамках Североатлантического альянса, поскольку Будапешт не намерен принимать участие в потенциальной военной миссии НАТО на территории Украины. В этот же день российский посол в Лондоне Андрей Келин сказал, что руководству Великобритании не стоит идти на какие-либо комбинации в отношении суверенных активов России.

До этого газета Wall Street Journal писала, что страны Запада рассматривают возможность создания финансовой организации, которая будет помогать Украине за счет доходов от заблокированных активов России.